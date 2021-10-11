الهيئة العامة للعقار تستقبل رواد أعمال الاستثمار الجريء

استقبلت الهيئة العامة للعقار اليوم في مقرها، رواد أعمال الاستثمار الجريء؛ لبحث عدد من فرص التعاون والاستثمار، ورفع جودة الخدمات العقارية، وتحسينها وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بما يعزز مجال الابتكار في القطاع العقاري.

وشهد اللقاء مناقشة فرص الشراكة والاستثمار في القطاع العقاري، والخدمات العقارية بين الهيئة والشركات التقنية الريادية؛ لتحقيق رؤية الهيئة وأهدافها؛ بما يخدم مبادرات الهيئة وبرامجها، وتشجيع رواد الأعمال إلى الاستثمار في القطاع العقاري.

واطلع محافظ الهيئة المكلف طارق بن علي الحفظي رواد الأعمال على الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري والدور التنظيمي الذي تقوم به الهيئة وفرص تطوير خدمات القطاع العقاري.

وتسعى الهيئة من خلال هذه اللقاءات والشراكات النوعية مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية لتعزيز حوكمة القطاع العقاري، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع؛ تنفيذاً للخطة الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري؛ ودعم فرص التطوير ليكون القطاع العقاري حيوياً وجاذبًا ويتميّز بالثقة والابتكار.