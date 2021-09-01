احدث الأخبار

خلال ورشة عمل.. “تعارفوا” يناقش “العلاقة بين المسنين والأبناء “
أجواء المناطق
 مقتل  3 في انفجار سيارة مفخخة في سيئون بحضرموت اليمنية
دولي
 رابط التقديم.. الدفاع تفتح القبول لوظائف عسكرية للرجال والنساء
أهم الاخبار
 ضع الجهاز في مكان مركزي.. نصائح هامة من «هيئة الاتصالات» لاستخدام «الواي فاي» بطريقة صحيحة
منوعات
 وزارة الثقافة توقع مذكرة تعاون مع “سبل” لتطوير الخدمات اللوجستية المشتركة
الاقتصاد
 “المركزي”: يحق للعميل تحويل راتبه إلى بنك آخر في هذه الحالة
محليات
 المملكة تدعو إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن ودعم الوصول إلى حل سياسي باليمن
أبرز المواد
 الهيئة العامة للعقار تستقبل رواد أعمال الاستثمار الجريء
الاقتصاد
 ماهو عمر السيدات الأكثر إصابة بسرطان الثدي.. الصحة تجيب
محليات
 اتفاقية تعاون مشترك بين مجمع إرادة بالرياض وجمعية أسر التوحد للارتقاء بخدمات ذوي طيف التوحد
المناطق
 أمانة تبوك تنفذ أكثر من ٨ آلاف جولة ميدانية على المنشآت التجارية
أجواء المناطق
 سفير المملكة لدى لبنان: “استراتيجية الاستثمار” تضع اقتصاد المملكة ضمن الأفضل عالميا
أبرز المواد
خلال ورشة عمل.. “تعارفوا” يناقش “العلاقة بين المسنين والأبناء “

خلال ورشة عمل.. “تعارفوا” يناقش “العلاقة بين المسنين والأبناء “

أجواء المناطق
مقتل  3 في انفجار سيارة مفخخة في سيئون بحضرموت اليمنية

مقتل  3 في انفجار سيارة مفخخة في سيئون بحضرموت اليمنية

دولي
رابط التقديم.. الدفاع تفتح القبول لوظائف عسكرية للرجال والنساء

رابط التقديم.. الدفاع تفتح القبول لوظائف عسكرية للرجال والنساء

أهم الاخبار
ضع الجهاز في مكان مركزي.. نصائح هامة من «هيئة الاتصالات» لاستخدام «الواي فاي» بطريقة صحيحة

ضع الجهاز في مكان مركزي.. نصائح هامة من «هيئة الاتصالات» لاستخدام «الواي فاي» بطريقة صحيحة

منوعات

خلال ورشة عمل.. “تعارفوا” يناقش “العلاقة بين المسنين والأبناء “

خلال ورشة عمل.. “تعارفوا” يناقش “العلاقة بين المسنين والأبناء “
http://almnatiq.net/?p=1045343
المناطق - الرياض

ينظم مركز تعارفوا للإرشاد الأسري ورشة عمل بعنوان “العلاقة بين المسنين والأبناء” والتي ستقام بمقر المركز في حي العقيق بمدينة الرياض، يوم الأحد المقبل من الساعة 6 مساء إلى الساعة 8 مساء.

وتلقي الورشة الدكتورة مها العيدان أستاذ مساعد الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود تخصص تغير اجتماعي ومرأة.

وتهدف الورشة إلى اكساب المشارك للمعارف والمهارات التي تسهل مهمة التعامل مع الأجيال، وفقا لجميع المتغيرات الاجتماعية التي يشهدها العصر، وكذلك المؤثرات التي تلعب أدوارا مهمة في تشكيل الأجيال وثقافاتهم وقناعاتهم.

ومن أبرز المحاور التي ستتناولها الدكتورة مها العيدان مناقشة رؤية المجتمع والأبناء للمسنين، والتركيز على ربط جيل الشباب بجيل الآباء مع التأكيد على أهمية الرعاية الأسرية للمسنين، لتحقيق قيم العناية بالمسنين والاهتمام بهذه الفئة، في أبهى وأجمل الجوانب الإنسانية والأسرية، وحث المجتمع أفرادا ومؤسسات على تقديم البرامج والمبادرات التي تحمل معاني الوفاء والعطاء لهم.

 

يذكر أن تنظيم مركز تعارفوا لورشة “العلاقة بين المسنين والأبناء” يأتي ضمن مجموعة الورش التي يقدمها المركز لرفع مستوى جودة الحياة انطلاقا من شعاره “جودة الحياة في أسرة سعيدة”.

روابط ذات صلة

لتنمية المهارات الفنية والتفكير الناقد عند الأطفال.. «تعارفوا» يطلق ورشة «أسرتي محور فني»

لتنمية المهارات الفنية والتفكير الناقد عند الأطفال.. «تعارفوا» يطلق ورشة «أسرتي محور فني»

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*