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هل يحق للمرأة أن تصوم تطوعاً دون إذن زوجها .. الشيخ السند يجيب (فيديو)  

هل يحق للمرأة أن تصوم تطوعاً دون إذن زوجها .. الشيخ السند يجيب (فيديو)  

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هل يحق للمرأة أن تصوم تطوعاً دون إذن زوجها .. الشيخ السند يجيب (فيديو)  

هل يحق للمرأة أن تصوم تطوعاً دون إذن زوجها .. الشيخ السند يجيب (فيديو)  
http://almnatiq.net/?p=1045354
محررو المناطق

أكد الشيخ  عبدالرحمن السند الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه .

وأضاف السند خلال لقاءه مع برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة” أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تصوم تطوعًا وزوجها شاهد أو حاضر.

وتابع السند أن قوله صلى الله عليه وسلم وزوجه شاهد دل أنه لو كان غائبا أو مسافرًا لا يحتاج إلى إذنه، وكذلك إذا كانت تعلم أنه لا يمانع صومها فصامت بدون أن تخبره فليس عليها شىء.

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