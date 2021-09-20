هل يحق للمرأة أن تصوم تطوعاً دون إذن زوجها .. الشيخ السند يجيب (فيديو)  

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أكد الشيخ عبدالرحمن السند الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه .

وأضاف السند خلال لقاءه مع برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة” أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تصوم تطوعًا وزوجها شاهد أو حاضر.

وتابع السند أن قوله صلى الله عليه وسلم وزوجه شاهد دل أنه لو كان غائبا أو مسافرًا لا يحتاج إلى إذنه، وكذلك إذا كانت تعلم أنه لا يمانع صومها فصامت بدون أن تخبره فليس عليها شىء.