الدفاع: تغيير الرقم الموحد الخاص باستفسارات الراغبين بالالتحاق بالخدمة العسكرية

محررو المناطق

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن تغيير الرقم الموحد الخاص باستفسارات المواطنين والمواطنات الراغبين بالالتحاق بالخدمة العسكرية إلى الرقم المجاني (8003030070).

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية للرجال والنساء للالتحاق بالخدمة العسكرية، من رتبة جندي حتى رقيب.

وقالت الوزارة، إن التسجيل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٨هـ.

وأشارت إلى أنه على الراغبين بالتقديم زيارة بوابة القبول الموحد، للاطلاع على الوظائف العسكرية و شروط وإجراءات التقديم والقبول، على الرابط التالي: https://tajnid.mod.gov.sa/