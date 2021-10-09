مختص: إدمان مواقع التواصل مخيف للغاية.. والانفصال والعصبية أبرز نتائجه (فيديو)

قال المعالج النفسي د. وليد الزهراني، إن هناك العديد من حالات الانفصال والمشكلات التي تحدث بين الآباء والأبناء بسبب إدمان مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف الزهراني خلال حديثه لبرنامج” الراصد” على قناة” الإخبارية”، اليوم الإثنين:” إدمان مواقع التواصل الاجتماعي تتسبب في مشكلات كييرة على المجتمع، والتعلق الزائد بمواقع التواصل مع وجود حال اكتئاب تجعل الشخص يفكر في عما أفعال مبالغ فيها.

وتابع: “في الوقت الدي انقطعت فيه مواقع التواصل لست ساعات فقط، أصيب أحد المرضى بأزمة كبيرة، وتضاعف عنده الاكتئاب وبدأ في التفكير في إفلاس شركته وكل ذلك نتيجة لتعلقه لمواقع التواصل”.

فيديو | المعالج النفسي د. وليد الزهراني: حالات انفصال أسر ومشكلات بين آباء وأبنائهم بسبب إدمان مواقع التواصل الاجتماعي "والله يستر على الجيل الجديد"#الراصد pic.twitter.com/nrCESfGsrl — الراصد (@alraasd) October 11, 2021

وتابع:” الانفصال والعصبية بين الآباء والأبناء كل ذلك بسبب إدمان مواقع التواصل الاجتماعي وهو شئ مخيف وربنا يستر على الجيل الجديد”.