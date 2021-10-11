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مسؤول بريطاني: استثمارات المملكة في بلادنا له فوائد مشتركة ضخمة

مسؤول بريطاني: استثمارات المملكة في بلادنا له فوائد مشتركة ضخمة

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مسؤول بريطاني: استثمارات المملكة في بلادنا له فوائد مشتركة ضخمة

مسؤول بريطاني: استثمارات المملكة في بلادنا له فوائد مشتركة ضخمة
http://almnatiq.net/?p=1045373

قال عمدة الحي المالي بمدينة لندن اللورد الدرمان ويليام راسل، إن استثمارات المملكة في بلاده له فوائد مشتركة ضخمة البلدين.

جاء ذلك خلال زيارة راسل لمجموعة تداول، ومركز الملك عبد الله المالي، وهيئة أسواق المال، والبنك المركزي السعودي، والتقى كذلك بعدد من قادة أعمال الخدمات المالية والمهنية؛ لتعزيز مجالات التعاون بين بريطانيا والمملكة في سياسة القطاع المالي، والتمويل الأخضر، والتقنية المالية، والخدمات المصرفية المفتوحة.

وكان اللورد مايور قد استضاف في وقت سابق من العام الحالي منتدى الاستثمار البريطاني السعودي المستدام في مانشون هاوس الذي جمع شخصيات بارزة من القطاعين العام والخاص من كلا المملكتين لمناقشة مبادرات لتحقيق مستقبل اقتصادي أكثر استدامة واخضراراً.

وبمناسبة زيارته الحالية للمملكة قال اللورد وليام راسيل: ” كان من دواعي سروري وجودي هنا في المملكة   لأشهد ازدهار البلد في قطاع التكنولوجيا المالية. ولكون المملكة المتحدة هي واحدة من مراكز التقنية المالية الرائدة في العالم، فإننا نتطلع إلى العمل مع المملكة   لاستكشاف المزيد من الفرص للتعاون والابتكار في مجال الفضاء الرقمي”.

وأضاف أن “الاستثمار السعودي في المملكة المتحدة من خلال صناديق الثروة السيادية كان له فوائد مشتركة ضخمة تتضمن التجديد الحضاري في المملكة المتحدة ونقل المعرفة إلى المملكة  وهذه بداية واعدة، وهنالك مجالات أكبر لمزيد من الاستثمار كجزء من رؤية المملكة 2030 لتنوع اقتصاد البلد، وتتيح خبرة لندن إمكانيات هائلة لشراكة سريعة في الخدمات بالعمل كممكن أساسي للتنوع ومصدر للتمويل.

وأردف: “باقترابنا من قمة مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ وانطلاق مبادرة السعودية الخضراء، فإن بريطانيا متحمسة جداً لأن تصبح المملكة حليفاً في مكافحة تغير المناخ.

 

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