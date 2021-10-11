سعود المتحمي.. لمسة وفاء للمعيد الذي تدرج في عمله حتى عيّن وزير دولة (فيديو)

عرض برنامج “الراصد”، المذاع على فضائية “الإخبارية”، تقريرا حول رحلة الكفاح العلمي، للدكتور سعود المتحمي، وزير الدولة السابق.

وقال التقرير، إن “المتحمي”، تدرج في عمله، بداية من تعيينه معيدا، حتى عيّن وزير دولة.

وأوضح التقرير، في منتصف الثمنينات حلق المتحمي إلى أمريكا بعد أن حمل شهادة البكالوريوس في الرياضيات، حتى عاد إلى الوطن بالدكتوراه في علوم الحاسب الآلي.

وتابع: “تدرج المتحمي، في المناصب حتى أصبح عميدا في جامعة الملك سعود، وتدرج حتى تولى رئاسة قسم علوم الحاسب الآلي، ثم دخل مجلس الشورى، في مطلع الألفية، بعد ذلك عُين وزيرا للدولة وعضوا بمجلس الوزراء 1423 هـ”.

وأشار التقرير إلى أن المتحمي، تم تعيينه أمينا عاما لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، في عام 2018 م، واضعا خبراته العلمية لشباب الوطن.