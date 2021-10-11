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التعليم: إحالة الطلاب غير المحصنين بجرعتي لقاح كورونا إلى الانتساب واستثناء هؤلاء

التعليم: إحالة الطلاب غير المحصنين بجرعتي لقاح كورونا إلى الانتساب واستثناء هؤلاء
http://almnatiq.net/?p=1045388
محررو المناطق

أعلنت وزارة التعليم عن إصدار توجيه عاجل  إلى إدارات التعليم في كافة المناطق بخصوص الطلاب والطالبات الذين لم يتلقوا جرعتي لقاح كورونا بعد، وذلك بتحويلهم إلى (التعليم عن بعد أو الانتساب)، مع توفير كافة البدائل التعليمية المتاحة لهم.

وأكدت الوزارة ضرورة استيفاء كافة الطلبة والطالبات للتعليمات و الاشتراطات الصادرة من هيئة الصحة العامة (وقاية) بشأن التحصين بجرعتين أو ما قد يستجد لاحقا من إجراءات واشتراطات وذلك خلال مدة ٣٠ يوما تبدأ مع بداية كل فصل دراسي.

واستثنت الوزارة من هذا القرار الطلبة و الطالبات الذين لديهم ظروف صحية تحول دون أخذهم للقاح وفقا لما تقرره الجهات الصحية المختصة، مؤكدة على كافة إدارات التعليم بضرورة التواصل مع وزارة الصحة للحصول على بيان بأسماء الطلاب والطالبات الذين لديهم مثل تلك الظروف الصحية.

يذكر أن  الوزارة كانت قد اشترطت من أجل العودة الحضورية في بداية هذا العام الدراسي حصول كافة الطلاب والطالبات على جرعتي لقاح كورونا، كما منحتهم مهلة زمنية قدرها أسبوعان بدأت مع انطلاق هذا الفصل الدراسي من أجل الحصول على الجرعتين، إلا أن قرارها الأخير هذا قد قطع الشك باليقين باعتبارهم غير منتظمي الحضور، وإحالة كل من لم يحصل على جرعتي اللقاح إلى نظام التعليم بالانتساب.

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