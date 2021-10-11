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قانوني يوضح طرق استرجاع حجوزات قاعات المناسبات الملغاة بسبب كورونا

قانوني يوضح طرق استرجاع حجوزات قاعات المناسبات الملغاة بسبب كورونا

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قانوني يوضح طرق استرجاع حجوزات قاعات المناسبات الملغاة بسبب كورونا

قانوني يوضح طرق استرجاع حجوزات قاعات المناسبات الملغاة بسبب كورونا
http://almnatiq.net/?p=1045392

وضح المستشار القانوني جعفر جمل الليل، اليوم الإثنين، طرق استرجاع حجوزات قاعات المناسبات الملغاة بسبب جائحة كورونا.

وقال، إن هناك الكثير من الأشخاص حجزوا قاعات المناسبات في الفترة السابقة قبيل جائحة كورونا، وبعد الجائحة تم إيقاف المناسبات فترة، تلتها إجراءات احترازية تضمنت تحديد عدد الحضور بـ٢٠ شخصًا.

وأضاف،  أنه يحق استرجاع المبالغ بسبب قلة أعداد الحضور، وتم الاتفاق السابق بأن يكون العدد أكثر من العدد المسموح به الآن؛ لذلك يتم استرجاع المبلغ، أو خصم المبلغ على عدد الحضور المسموح به حاليًا، وفي حال مخالفة ذلك يتم رفع بلاغ لوزارة التجارة لعمل اللازم حيال ذلك”.

وأوضح أنه في حال لم يتم الحل من قِبل وزارة التجارة يتم رفع قضية بالمحكمة العامة لاسترداد المبلغ لانعدام المنفعة من العقد، واختلاف ببنود العقد.

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