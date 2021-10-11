الحكومة اليمنية تدعو الصليب الأحمر بالتدخل العاجل لإنقاذ الأسر المحاصرة في العبدية

محررو المناطق

وجهت الحكومة اليمنية دعوة للصليب الأحمر بالتدخل العاجل لإنقاذ الأسر المحاصرة في العبدية من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية أنه على الصليب الأحمر إجلاء الجرحى والمرضى من مديرية العبدية.

ويقاتل رجال القبائل في العبدية، ضد توغل مليشيا الحوثي في مناطقهم، في ظل حصار خانق تفرضه المليشيا على المديرية منذ أكثر من 20 يوما.

وكان قد أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الاثنين، عن تنفيذ 33 عملية جوية استهداف آليات وعناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية العبدية جنوبي محافظة مأرب، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد التحالف أن عملياته الجوية، قضت على ما يزيد عن 156 عنصرا من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وتابع البيان، أن عملية الاستهداف شملت تدمير (8) آليات عسكرية لمليشيا الحوثي، مشيرا إلى ‏أن الطيران نفذ 338 استهدافا نوعيا لحماية المدنيين في العبدية منذ بدء حصار الميليشيات للمديرية.

وذكر أن الاستهداف الجوي النوعي، جاء لحماية المدنيين الأبرياء في العبدية منذ حصار المليشيا للمديرية.