مدير عام تعليم حائل يكرم بطلي المملكة لكرة الهدف للمكفوفين

كرم مدير عام التعليم الدكتور منذر البليهد اليوم الاثنين الطالبين الكفيفين علي العيد وحمد الحربي بمناسبة تحقيقهم المركز الأول لبطولة المملكة لكرة الهدف.

جاء ذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ عارف الحربي ومدير إدارة التربية الخاصة خالد الفراج ومدير إدارة الإشراف التربوي الأستاذ مجول العنزي ورئيس قسم التربية البدنية الدكتور عبدالرحمن المنارة ، كما تم تقديم شرح مبسط من الطالب حمد الحربي عن كيفية المشاركة وطريقة اللعبة وعدد اللاعبين كما وعد الطالب علي العيد ببذل المزيد وتحقيق البطولات الرياضية مستقبلاً، وكانت التكريم بتنظيم قسم التربية البدنية بتعليم حائل وإدارة التربية الخاصة.

وفي نهاية اللقاء شكر المدير العام الطلاب على جهودهم وحثهم على المزيد من المراكز المتقدمه مستقبلاً وتم تقديم الهدايا لهم.