قبل ساعات من مواجهة الأخضر.. تعليق مثير من مدرب الصين.. ورسالة هامة من رينارد للاعبيه

أكد لي تاي، المدير الفني لمنتخب الصين، أن فريقه قادر على تحقيق الفوز على الأخضر في جدة، خلال المباراة التي تجمعهما غدا، الثلاثاء، في الجولة الرابعة من الدور الحاسم لتصفيات آسيا، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بقطر 2022.

وقال تاي، في المؤتمر الصحفي عشية المباراة المرتقبة: “قادرون على تحقيق الفوز على الأخضر في عقر داره، وأعتقد أن بعدها سيكون منتخبنا سيكون أكثر قوة في نوفمبر المقبل، خاصة أننا هنا في الشرق الأوسط منذ نحو شهرين، واعتاد اللاعبون بشكل مثالي على اللعب في أجواء الخليج».

وتابع المدرب الصيني: “منتخبنا قادر على تحقيق الفوز في جدة، رغم صعوبة المهمة خارج الديار أمام منافس نجح في تحقيق العلامة الكاملة حتى الآن”، معتبرًا أن حصد النقاط الثلاث تفتح الطريق أمام المنتخب المُلقب بـ«التنين» للعودة إلى أجواء المنافسة على تذكرة التأهل إلى نهائيات قطر 2022.

ولفت تاي لي إلى أن المنتخب السعودي لعب 3 مباريات داخل الديار على عكس الصين، الذي اضطر إلى خوض مبارياته في العاصمة القطرية الدوحة، وهو ما منح المنافس الأفضلية على جدول المجموعة، معقبًا: «نحن الآن في جاهزية تامة لتحقيق الفوز أمام الجماهير الغفيرة على هذا الملعب الرائع».

رينارد يطالب اللاعبين بالتركيز

على الجانب الأخر، طالب مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، اليوم الاثنين، لاعبي الأخضر بضرورة التركيز وحضور الجانب الذهني قبل مواجهة الصين.

وأكد رينارد في المؤتمر الصحفي المنظم على هامش المواجهة المرتقبة:”حققنا نتائج جيدة في المباريات الماضية، وكل مباراة لها ظروفها الخاصة.. نحتاج إلى التركيز والحضور الذهني”.

وتابع :” بغض النظر عن المنافس لابد لنا أن نحترم قميص المنتخب الأخضر الذي نرتديه.. وكذلك الجماهير التي تدعمنا وهذا هو دافعنا من أجل الفوز”.

ويلتقي المنتخب الوطني، في الثامنة مساء غد الثلاثاء، نظيره الصيني ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” في جدة.