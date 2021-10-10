 في ١٢ مجلدًا.. السديس يدشن فهرس مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف

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دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس فهرس مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف في 12 مجلدًا.

جاء ذلك خلال زيارته لجناح الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمعرض الرياض الدولي للكتاب.

وقال الرئيس العام خلال التدشين إن هذه المخطوطات تندرج ضمن مقتنيات مكتبة الحرم المكي الشريف التي تعد من أهم المكتبات في العالم الإسلامي وأعرقها، فهي تقع في أشرف بقعة وأقدس مكان مكة المكرمة، واهتمام وعناية ولاة الأمر -حفظهم الله- بها جعلها مركزاً للعلم والفكر والمعرفة، ومقصداً لعلماء العالم الإسلامي، وضيوف الرحمن، وأهل العلم.