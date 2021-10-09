كاشفا عن حادث مأساوي لشابين.. استشاري طب طوارئ: 78 % من حوادث السيارات بسبب الجوال (فيديو)

كشف دكتور عبد السلام الشهري، استشاري طب الطوارئ، أن 78٪؜ من حوادث الطرق في المملكة، بسبب استخدام الجوال أثناء القيادة.

وقال الشهري، في تصريحات لبرنامج “الراصد”، على قناة “الإخبارية”، إن تركيز الدماغ يقل بنسبة 37% أثناء استخدام الجوال أثناء القيادة، مما يزيد معدل الحوادث إلى 4 أضعاف النسبة الاحتمالية.

وتابع: “قراءة النص على الجوال فقط أثناء القيادة قد تزيد نسبة الحوادث إلى 23 ضعف النسبة الاحتمالية”.

كما تحدث استشاري طب الطوارئ، عن آخر حادث شاهده قبل 13 ساعة، لشابين في مقتبل العمر بين الحياة والموت، متوقعا أنه بسبب الجوال.