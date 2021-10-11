صحة بيشة تتصدّر مؤشر قياس الرضا على مستوى المملكة لشهر سبتمبر وذلك عبر برنامج “واعـد”

تصدرت صحة بيشة مناطق المملكة في نسبة الرضا من خلال قياس مؤشرات أداء الخدمات ورضا المستفيدين بـ 93,93% وفقاً لتقرير رسمي لوزارة الصحة عبر برنامج “واعد”

كما كان تصنيف صحة الفم والاسنان من بين ٤٥ تصنيف هو الأعلى في مؤشر الرضا بنسبة 100%

بدوره رفع سعادة مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة الأستاذ “فالح بن ناصر الشهراني” ، شكره لمعالي وزير الصحة الدكتور “توفيق الربيعة” على دعمه اللامحدود لتجويد الخدمات الصحية ورفع مستوى رضا المستفيدين.

كما قدم “الشهراني” شكره لفريق العمل بمركز البلاغات ٩٣٧ وجميع الجهات المشاركه في المؤشر على ما يقدمونه من جهود مميزة.

ويهدف برنامج “واعد” إلى دعم العمليات وإطلاق مبادرات تحسين الخدمات من خلال قياس مؤشرات أداء الخدمات ورضا المستفيدين عنها في جميع مناطق المملكة ، من خلال تقارير اسبوعية تُرسل إلى ضبّاط الإتصال بجميع المناطق والتجمعات الصحية والبرامج الوزارية.