طقس المملكة اليوم.. سحب رعدية على 7 مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، منذ قليل، تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع ظهور تشكيلات من السحب الرعدية على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف ( طريف، القريات ).

وأضاف “الوطني للأرصاد” في تقريره، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية الى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة. تتحول ليلاً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية تتحول بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة, من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.