“الأرصاد”: رياح وسحب رعدية تضرب منطقة جازان

“الأرصاد”: رياح وسحب رعدية تضرب منطقة جازان

أبرز المواد
احذر.. 5 مخاطر صحية لكتم العطس

احذر.. 5 مخاطر صحية لكتم العطس

أبرز المواد
مواطن يعتزم مقاضاة مستشفى بسبب إنجاب شقيقته ابنين من ذوي الإعاقة بمكة

مواطن يعتزم مقاضاة مستشفى بسبب إنجاب شقيقته ابنين من ذوي الإعاقة بمكة

أبرز المواد
مجلس الضمان: الاحتيال في استخدام وثائق التأمين “جريمة جنائية”

مجلس الضمان: الاحتيال في استخدام وثائق التأمين “جريمة جنائية”

أبرز المواد

مشاكل الهضم وصعوبات في التنفس.. أبرز أعراض حساسية البيض لدى الأطفال

مشاكل الهضم وصعوبات في التنفس.. أبرز أعراض حساسية البيض لدى الأطفال
http://almnatiq.net/?p=1045485
المناطق - وكالات:
قالت الجمعية الألمانية للحساسية والربو، إن تناول البيض يسبب استجابات تحسسية لدى بعض الأطفال، والتي تتمثل في الطفح الجلدي والحكة وتورم الوجه واحمراره وصعوبات البلع ومشاكل الهضم كالمغص والإسهال والغثيان والقيء والانتفاخ.
وأضافت الجمعية، أنه في الحالات الشديدة يعاني الطفل من مشاكل بالدورة الدموية وصعوبات تنفس فيما يعرف بالصدمة التحسسية، التي تشكل خطرا على الحياة.و لتجنب هذه المخاطر الجسيمة، ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للتحقق من إصابة الطفل بالحساسية تجاه البيض، وذلك عن طريق اختبار الدم والاختبارات الجلدية.

وأشارت الجمعية إلى أن العلاج الفعال الوحيد للحساسية تجاه البيض هو الاستغناء التام عن البيض والمنتجات المحتوية عليه، مؤكدة على ضرورة استشارة أخصائي تغذية لإيجاد بدائل صحية لمحتويات البيض المهمة، وذلك لتجنب إصابة الطفل بسوء التغذية.

روابط ذات صلة

5 أطعمة تحرق الدهون الحشوية الخطيرة داخل البطن

5 أطعمة تحرق الدهون الحشوية الخطيرة داخل البطن
بعد عودة الدراسة.. «خبيرة» تكشف أطعمة تنشط عمل المخ صباحاً

بعد عودة الدراسة.. «خبيرة» تكشف أطعمة تنشط عمل المخ صباحاً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*