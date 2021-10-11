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14 علامة تكشف إصابة طفلك بكورونا

14 علامة تكشف إصابة طفلك بكورونا
http://almnatiq.net/?p=1045486
محررو المناطق:

سلط موقع mayo clinic الطبي، الضوء على أعراض إصابة فيروس كورونا لدى الأطفال، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وانتشار نزلات البرد.

وبحسب الموقع، فإن نزلات البرد تجعل الآباء في حيرة إذا ما كان طفلهم أصيب بالفعل بكوفيد 19 من المدرسة، لذلك يجب أن تراقب طفلك كل يوم بحثًا عن علامات كورونا، وتشمل الأعراض:

  • حمى
  • احتقان الأنف أو سيلان الأنف
  • كحة
  • إلتهاب الحلق
  • ضيق في التنفس
  • تعب
  • صداع الرأس
  • آلام العضلات
  • الغثيان أو القيء
  • إسهال
  • ضعف الشهية
  • فقدان في حاسة التذوق أو الشم
  • آلام البطن
  • التهاب باطن العين

وبحسب الموقع، توصي بعض المدارس بقراءات يومية لدرجة الحرارة كجزء من فحص أعراض الإصابة، ولكن نظرًا لأن العديد من هذه الأعراض تتداخل مع حالات أخرى، مثل نزلات البرد والحساسية والإنفلونزا، فقد تكون فعالية هذا الفحص غير دقيقة.

ونصح موقع mayo clinic الطبي، أنه للحد من انتشار كوفيد19 والجراثيم الأخرى، يجب على الأطفال البقاء في المنزل وعدم الذهاب إلى المدرسة والأنشطة الأخرى إذا ظهرت عليهم أي علامات مرض أو حمى.

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