آلام الساق تنذر بالإصابة بـ”انسداد الشريان المحيطي”

حذرت مؤسسة القلب الألمانية من أن آلام الساق تنذر بالإصابة بمرض “انسداد الشريان المحيطي” الخطير، بالإضافة إلى برودة الساق وشحوب لونها والشعور بخدر بها.

وأوضحت المؤسسة أن هذا المرض الخطير هو شكل من أشكال تصلب الشرايين يحدث عندما ينتقل الكوليسترول منخفض الكثافة LDL (الضار) من الدم ليستقر على جدران الشرايين، مشيرة إلى أنه يهاجم بصفة خاصة المدخنين ومرضى السكري والمسنين والأشخاص، الذين يعانون من السِمنة.

وشددت المؤسسة على ضرورة علاج هذا المرض على وجه السرعة لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب عليه والمتمثلة في السكتات الدماغية والغرغرينا.

ويتم علاج جانب انسداد الشريان المحيطي بواسطة الأدوية، وفي بعض الحالات قد يستلزم الأمر الخضوع للجراحة. وإلى جانب ذلك، ينبغي اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين.