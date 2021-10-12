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“الحصيني”: طقس اليوم حار نسبيًا نهارًا .. وهطول أمطار على 5 مناطق

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“الحصيني”: طقس اليوم حار نسبيًا نهارًا .. وهطول أمطار على 5 مناطق

“الحصيني”: طقس اليوم حار نسبيًا نهارًا .. وهطول أمطار على 5 مناطق
http://almnatiq.net/?p=1045497

قال عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، إن من المتوقع أن تسود أجواء حارة نسبيًا نهار اليوم الثلاثاء، وسقوط أمطار على أجزاء من بعض المناطق.

وأضاف “الحصيني” عبر حسابه على موقع  التواصل الاجتماعي “تويتر”،إنه متوقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء محدودة من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف، وأجزاء من مرتفعات عسير والمدينة، تسبق برياح نشطة وغبار.

وفي وقت سابق، كان قد أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع ظهور تشكيلات من السحب الرعدية على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف ( طريف، القريات).

 

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