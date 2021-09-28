احدث الأخبار

مجلس الضمان: الاحتيال في استخدام وثائق التأمين “جريمة جنائية”
أبرز المواد
 “الحصيني”: طقس اليوم حار نسبيًا نهارًا .. وهطول أمطار على 5 مناطق
أبرز المواد
 14 علامة تكشف إصابة طفلك بكورونا
أبرز المواد
 هل تجب الزكاة في أموال الأيتام القُصر وفاقدي الأهلية؟.. عضو “كبار العلماء” يجيب
أبرز المواد
 آلام الساق تنذر بالإصابة بـ”انسداد الشريان المحيطي”
أبرز المواد
 مشاكل الهضم وصعوبات في التنفس.. أبرز أعراض حساسية البيض لدى الأطفال
أبرز المواد
 طقس المملكة اليوم.. سحب رعدية على 7 مناطق
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل يطلع على تقرير مسابقة صقاقير القصيم
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة “الغذاء والدواء”
أبرز المواد
 أمير القصيم يترأس اجتماعا لدراسة سبل تفعيل آلية استقطاب الاستثمار بالمنطقة
أبرز المواد
 العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في عبس تواصل تقديم خدماتها
محليات
 مدته 52 يومًا.. الزعاق يكشف سبب تسمية موسم “الوسم” بهذا الاسم (فيديو)
محليات
مجلس الضمان: الاحتيال في استخدام وثائق التأمين “جريمة جنائية”

مجلس الضمان: الاحتيال في استخدام وثائق التأمين “جريمة جنائية”

أبرز المواد
“الحصيني”: طقس اليوم حار نسبيًا نهارًا .. وهطول أمطار على 5 مناطق

“الحصيني”: طقس اليوم حار نسبيًا نهارًا .. وهطول أمطار على 5 مناطق

أبرز المواد
14 علامة تكشف إصابة طفلك بكورونا

14 علامة تكشف إصابة طفلك بكورونا

أبرز المواد
هل تجب الزكاة في أموال الأيتام القُصر وفاقدي الأهلية؟.. عضو “كبار العلماء” يجيب

هل تجب الزكاة في أموال الأيتام القُصر وفاقدي الأهلية؟.. عضو “كبار العلماء” يجيب

أبرز المواد

مجلس الضمان: الاحتيال في استخدام وثائق التأمين “جريمة جنائية”

مجلس الضمان: الاحتيال في استخدام وثائق التأمين “جريمة جنائية”
http://almnatiq.net/?p=1045510

حذر أحمد أبو عمارة، المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي، من عمليات الاحتيال في استخدام وثائق التأمين، مؤكدًا، أن احتيال بعض المستفيدين في استخدام بطاقة التأمين من غير صاحبها يُعد جريمة جنائية، يُعاقب عليها القانون.

وأضاف “عمارة”، في تصريحات مُتفلزة، أنه تتم إحالة المتورطين في جرائم الاحتيال التأميني إلى النيابة العامة كونها جريمة جنائية، بينما عقوبة مرتكبي المخالفات العادية قد تصل إلى إلغاء اعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية أو إلغاء التأهيل لشركة التأمين.

وأشار إلى أن مجلس الضمان أطلق حملة توعية ضد الاحتيال في استخدام وثائق التأمين من قبل بعض المؤمنين أو شركات التأمين، مبيناً أنه ستتم إحالة المتورطين إلى النيابة العامة، بينما الحالات المرتبطة بإساءة استخدام وثائق التأمين سوف يتصدى لها المجلس بشكل مباشر.

 

روابط ذات صلة

الضمان الصحي: خطط طموحة لتطوير قطاع التأمين.. و4 أهداف للاستراتيجية

الضمان الصحي: خطط طموحة لتطوير قطاع التأمين.. و4 أهداف للاستراتيجية
“الضمان الصحي”: زراعة وتقويم الأسنان مستثناة من التأمين إلا في هذه الحالة

“الضمان الصحي”: زراعة وتقويم الأسنان مستثناة من التأمين إلا في هذه الحالة
حالات مرضية يجب ذكرها عند تعبئة نموذج الإفصاح الموحد.. أبرزها الحمل والأمراض الوراثية

حالات مرضية يجب ذكرها عند تعبئة نموذج الإفصاح الموحد.. أبرزها الحمل والأمراض الوراثية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*