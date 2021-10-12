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احذر.. 5 مخاطر صحية لكتم العطس

احذر.. 5 مخاطر صحية لكتم العطس
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محررو المناطق:

مدفوعا بالأحراج، قد يلجأ البعض إلى كتم العطس، خاصة في الأماكن العامة، وهو الأمر الخطير الذي تنجم عنه مشكلات صحية خطيرة ومضاعفات عديدة، منها احتباس الهواء في الصدر بين كلتا الرئتين.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، حذر أخصائيو الأذن والأنف والحنجرة في مستشفى جامعة ليستر في بريطانيا، من خطورة كتم العطس حيث يؤدى إلى مضاعفات عديدة، منها احتباس الهواء في الصدر بين كلتا الرئتين وثقب طبلة الأذن وتمزق الأوعية الدماغية.

وذكر الأطباء، أنه يمكن أن يؤدى ذلك إلى تمزق طبلة الأذن في حالة سد الأنف أثناء العطس، حيث يتحول الهواء الذي يحاول الخروج من الأنف إلى أنبوب الذي يربط الأذن وطبلة الأذن.

ويدفع العطس أي شيء في الأنف لا ينبغي أن يكون موجودا، ولكن عند سد الأنف عند العطس، يمكن أن ينتهى الأمر بهذه الجراثيم في الأذن ما يتسبب في حدوث العدوى، بحسب “ميرور” البريطانية.. وقدمت الصحيفة البريطانية، مخاطر كتم العطس جاءت كالتالي:

– تمدد الأوعية

في حالات نادرة يمكن أن يحدث تمدد الأوعية الدموية في الدماغ مما يتسبب في تراكم الضغط في الجمجمة.

– التأثير على الحامل

إن الإمساك عن العطس من الممكن أن يتسبب في انتقال ضغط الهواء من فتحات الأنف إلى طبلة الأذن مما يؤثر على الحامل ويجعلها تشعر بالغثيان والقيء.

– تمزق الحلق

يصاب الجزء الخلفي من الحلق بالتمزق، مما يتسبب في الشعور بالألم الشديد بالحلق مع الصعوبة في البلع.

– انهيار الرئتين

انهيار الرئتين نتيجة احتباس الهواء المضغوط في الحجاب الحاجز، مما يؤدى إلى دخول المريض إلى المستشفى.

– التأثير على العين

يمكن أن يؤثر كتم العطس على الأوعية الدموية في العين والأنف من خلال الضغط عليها في الممرات الأنفية، وقد يؤدى إلى انفجارها مما يتسبب في أعراض ظاهرية مثل إحمرار العين.

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