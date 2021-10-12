“الأرصاد”: رياح وسحب رعدية تضرب منطقة جازان

“الأرصاد”: رياح وسحب رعدية تضرب منطقة جازان

أبرز المواد
احذر.. 5 مخاطر صحية لكتم العطس

احذر.. 5 مخاطر صحية لكتم العطس

أبرز المواد
مواطن يعتزم مقاضاة مستشفى بسبب إنجاب شقيقته ابنين من ذوي الإعاقة بمكة

مواطن يعتزم مقاضاة مستشفى بسبب إنجاب شقيقته ابنين من ذوي الإعاقة بمكة

أبرز المواد
مجلس الضمان: الاحتيال في استخدام وثائق التأمين “جريمة جنائية”

مجلس الضمان: الاحتيال في استخدام وثائق التأمين “جريمة جنائية”

أبرز المواد

“الأرصاد”: رياح وسحب رعدية تضرب منطقة جازان

“الأرصاد”: رياح وسحب رعدية تضرب منطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=1045518
المناطق - جازان:

قال المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تكون رياح نشطة و سحب رعدية على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، موضحًا أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

 

وفي وقت سابق، كان قد أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع ظهور تشكيلات من السحب الرعدية على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف ( طريف، القريات).

روابط ذات صلة

“الحصيني”: طقس اليوم حار نسبيًا نهارًا .. وهطول أمطار على 5 مناطق

“الحصيني”: طقس اليوم حار نسبيًا نهارًا .. وهطول أمطار على 5 مناطق
“الأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة جازان

“الأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة جازان
الأرصاد: استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة على 5 مناطق خلال الأيام القادمة

الأرصاد: استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة على 5 مناطق خلال الأيام القادمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*