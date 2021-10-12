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كيف يؤثر البقاء في الماء البارد على درجة حرارة الجسم والدهون البنية؟.. دراسة تُجيب

كيف يؤثر البقاء في الماء البارد على درجة حرارة الجسم والدهون البنية؟.. دراسة تُجيب

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كيف يؤثر البقاء في الماء البارد على درجة حرارة الجسم والدهون البنية؟.. دراسة تُجيب

كيف يؤثر البقاء في الماء البارد على درجة حرارة الجسم والدهون البنية؟.. دراسة تُجيب
http://almnatiq.net/?p=1045530

توصل باحثون في جامعة كوبنهاغن خلال دراسة حديثة، في اكتشاف كيف يؤثر البقاء في الماء البارد على درجة حرارة الجسم والدهون البنية، التي تشارك في التنظيم الحراري للجسم، نُشر المقال في مجلة “Cell Reports Medicine”.

حيث  قاموا بعمل دراسة بالتعاون مع ثمانية متطوعين شبان سبحوا في حفرة جليدية ودخلوا الساونا بالتناوب يوميا لمدة عامين على الأقل، ومجموعة أخرى من ثمانية أشخاص كانوا يدخلون فقط للساونا.

وأثبتت الدراسة أنه عند تعرض المشتركين لدرجات حرارة باردة، يزداد النشاط الجسمي لديهم مما يساهم في حرق عدد أكبر من السعرات الحرارية.
وأشارت كاميلا شيل، المؤلفة الرئيسية للدراسة، والأستاذة المساعدة في جامعة كوبنهاغن، إلى أن المجموعة الأولى تحرق سعرات حرارية أكثر من المجموعة الثانية، وربما يرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة الحاجة لإنتاج الحرارة.

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