تحليق مروحيات وإطلاق نار.. أمن الدولة ينشر فيديو لتدريبات قوات الأمن الخاصة (فيديو)

محررو المناطق:

أظهر مقطع فديو نشره حساب “رئاسة أمن الدولة” على موقع تويتر، جانبًا من تدريبات قوات الأمن الخاصة، ف وقت حظي فيد الفيديو على إعجاب وتفاعل واسع من جانب المغردين.

ويرصد المقطع، عمليات إطلاق النار التي نفذتها مدرعات عسكرية تابعة لقوات الأمن الخاصة، بالإضافة إلى التجهيز لمداهمة أحد المباني باستهدافه. كما أظهر المقطع استخدام الطائرات المروحية في تنفيذ العمليات الخاصة.