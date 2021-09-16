موعد مباراة الأخضر والصين اليوم في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

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يخوص المنتخب الوطني، مباراة قوية ومثيرة اليوم الثلاثاء، أمام نظيره الصيني في ي الجولة الرابعة من تصفيات أسيا لكأس العالم 2022.

وحقق الأخضر العلامة الكاملة حتى الآن في التصفيات، إذ خاض 3 جولات، حقق فيها الانتصار، ليتساوي مع المنتخب الأسترالي، في المجموعة التي تضم يجانب السعودية وأستراليا، اليابان، وعمان، والصين، وفيتنام.

موعد مباراة الأخضر والصين اليوم

تقام مباراة الأخضر والمنتخب الصيني، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب الوطني والصين

ومن المقرر أن تبث مباراة الأخضر والصين اليوم، عبر شبكة قنوات “SSC” ومنصة “شاهد” الإلكترونية، كما تُنقل عبر قناة “SSC7 HD” بتعليق عبدالله الحربي.

ويحتل المنتخب الأخضر صدارة المجموعة بالتساوي مع المنتخب الأسترالي برصد 9 نقاط لكل منهما، فيما تأتي اليابان برصيد 3 نقاط في المركز الثاني، وعمان 3 نقاط، والصين 3 نقاط، فيما يتذيل المنتخب الفيتنامي المجموعة بلا نقاط.