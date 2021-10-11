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اكتشاف علاج جديد للسرطان.. يُقلص الأورام ويمنح أملاً للمرضى الميؤوس من شفائهم

اكتشاف علاج جديد للسرطان.. يُقلص الأورام ويمنح أملاً للمرضى الميؤوس من شفائهم

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اكتشاف علاج جديد للسرطان.. يُقلص الأورام ويمنح أملاً للمرضى الميؤوس من شفائهم

اكتشاف علاج جديد للسرطان.. يُقلص الأورام ويمنح أملاً للمرضى الميؤوس من شفائهم
http://almnatiq.net/?p=1045535
المناطق - وكالات:
ذكرت صحيفة “الجارديان”، أن فريق من العلماء في بريطانيا، اكشفوا علاجًا جديدًا للسرطان يمكن أن يقلص الأورام لدى المرضى الميؤوس من شفائهم.
وقال “الجارديان”إ ن المزج بين عقاري العلاج المناعي “نيفولوماب” و”إيبيليموماب”، أدى إلى نتائج مذهلة، حيث تقلص حجم الأورام في مرضى سرطان الرأس والرقبة الذين يعانون من أمراض مزمنة، بل إنه في بعض الحالات قد اختفى السرطان تمامًا.
وأشار العلماء إلى أن المزج بين العقارين يمكنه أن يكون فعالا ضد عدة أشكال من السرطان المتقدم، فيما أوضحت نتائج سابقة لخليط من أدوية علاج مناعي إلى فوائد مماثلة لمرضى سرطان الكلى والجلد والأمعاء المصابين والذين وصلوا إلى مرحلة متقدمة جدا من المرض.

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