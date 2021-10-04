“تعليم الطائف”: تنفذ أكثر من 2200 فعالية إرشادية للأسر والطلاب ومنسوبيه

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد للبنين 2225 فعالية، منذ بداية العام الجاري 1443هـ، وذلك من خلال تنفيذها برنامجي الأسبوع التمهيدي، والتهيئة الإرشادية، فيما استفاد منها أكثر من 12722 من الطلاب، وأولياء الأمور، والموجهين الطلابيين.

وسجل برنامج الأسبوع التمهيدي 329 لقاءً، و 1130 نشرة، و 328 زيارة ميدانية ، فيما بلغت أعداد المستفيدين من الطلاب وأولياء الأمور والموجهين الطلابيين 6427 طالباً، و 6123 ولي أمر، و172 موجهًا طلابيًا، وتنوعت أساليب التنفيذ عن طريق منصة مدرستي، وبرنامج الزوم.

وعن برنامج التهيئة الإرشادية فبلغت لقاءاته 338 لقاءً، و 1253 نشرة، و 668 زيارة ميدانية ، كما بلغت أعداد المستفيدين من الطلاب وأولياء الأمور والموجهين الطلابيين 28128 طالباً، و 27567 ولي أمر، و144 موجهًا طلابيًا، وجاءت أساليب التنفيذ عبر منصة مدرستي، وبرنامج الزوم، واللقاء الحضوري.