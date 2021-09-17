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ظهور حوت “بيلوغا” المختفي منذ 81 عاما في المحيط الهادئ (فيديو)

ظهور حوت “بيلوغا” المختفي منذ 81 عاما في المحيط الهادئ (فيديو)

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ظهور حوت “بيلوغا” المختفي منذ 81 عاما في المحيط الهادئ (فيديو)

ظهور حوت “بيلوغا” المختفي منذ 81 عاما في المحيط الهادئ (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1045548
المناطق- وكالات:

بعد اختفائه 81 عاما، عاد حوت “بيلوغا” الظهور مجددا على سواحل سياتل في المحيط الهادئ، وهو ما أذهل العلماء إذ لم يجرى رصده في المنطقة والمحيط منذ عام 1940.

 

وسلطت وسائل إعلام أمريكية الضوء، على خبر رصد حوت بيلوغا الملقب بـ”الحوت الأبيض”، في سواحل المحيط الهادئ المتاخمة لولايات أمريكا الغربية.

 

وأثار اكتشاف حوت بيلوغا ضخم وهو يسبح في منطقة بوجيه ساوند في المحيط الهادئ حيرة الناس في المنطقة لأنها المرة الأولى التي يشهدوا فيها هذا الحوت العظيم منذ عام 1940، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

 

وبحسب مقال منشور في صحيفة “seattletimes” الأمريكية، سجلت الملاحظة الأولى للحوت الأبيض في جنوب جزيرة فوكس، تلتها مشاهدة في منطقة بوينت ديفيانس وبعض الخلجان، وسجلت المشاهدة الرابعة غربي سياتل والخامسة في مياه حوض بوجيه ساوند البحري.

 

وتشير المصادر الأمريكية إلى أن تاريخ المشاهدة الموثقة الأخيرة المعروفة لحوت بيلوغا في المحيط الهادئ، خارج موطنه الأصلي في المحيط المتجمد، تعود إلى مقال نشر في 24 أبريل عام 1940، في صحيفة “تاكوما تايمز”، حيث تحدث المقال عن رصد حيتان بحرية مجهولة اللون وصفها السكان المحليون بأنها حيتان “بيضاء متسخة (بسبب لونها)”.

 

وما يزيد من حيرة العلماء، هو وجود حيتان البيلوغا بشكل منفرد، معتبرين ذلك “أمر غامض”، لأنها كائنات اجتماعية تعيش في مجموعات تضم ما يصل إلى 100 حوت، فيما يؤكد الخبراء إلى أن وجود هذه الحيتان في البحر الهادئ غير متوقع، فلا يوجد أي دليل يشير إلى المكان الذي أتت منه حيتان البيلوغا أو سبب رحلتها عبر سواحل المحيط الهادئ.

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