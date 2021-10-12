“الأرصاد”: سحب رعدية وتدني مستوى الرؤية على منطقة عسير 

المناطق- عسير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، من تكون سحب رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، موضحًا أن هذه الحالى تستمر حتى الساعة الـ ٦ مساءً.

كما تشهد منطقة جازان تكون رياح نشطة وسحب رعدية ، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، موضحًا أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.