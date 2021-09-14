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خبيرة تغذية: وجبتان لديهما مفعول السحر ضد الكوليسترول وضغط الدم

خبيرة تغذية: وجبتان لديهما مفعول السحر ضد الكوليسترول وضغط الدم

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خبيرة تغذية: وجبتان لديهما مفعول السحر ضد الكوليسترول وضغط الدم

خبيرة تغذية: وجبتان لديهما مفعول السحر ضد الكوليسترول وضغط الدم
http://almnatiq.net/?p=1045559
المناطق- وكالات:

نصحت خبيرة التغذية، روزي ميلن، بتناول وجبتين صحيتين، مؤكدة أنهما “تحدثان مفعولا سحريا ضد الكوليسترول”، ومثاليتين في التصدي لارتفاع ضغط الدم، وفقا لما ذكرته “صحيفة إكسبريس” البريطانية.

 

وبحسب ميلن، فإن تناول أسماك غنية بالدهون غير المشبعة مثل السلمون يساعد على خفض كل من الكوليسترول وضغط الدم المرتفع، مؤكدة في الوقت ذاته أن هناك سمك السردين والأنشوفة والتونة والإسقمري، مفيدان للصحة ويحتويان على دهون مفيدة.

 

وأوصت خبيرة التغذية، كذلك بتناول الخضراوات الورقية والداكنة مثل السبانخ والكرنب، مؤكدة أنهما مفيدان جدا لخفض ضغط الدم والكوليسترول ويحتويان على نسبة مهمة من المغنيسيوم الذي يغذي الأوعية الدموية ويحفز نقل المواد المغذية.

 

وتشير ميلن، إلى أن ارتفاع الكوليسترول يؤدي إلى ضيق في الشرايين، وهو الأمر الذي يعرقل جريان الدم، مشيرين إلى أنه عندما يصبح الدم غير قادر على الانسياب بشكل طبيعي في الجسم، من خلال الشرايين، فإن ذلك ينذر بوقوع السكتة الدماغية والنوبة القلبية إلى جانب أزمات صحية أخرى.

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