لماذا جرعة كورونا الثالثة ضرورية لجميع الفئات العمرية؟.. مختص يكشف الأسباب (فيديو)

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أكد الباحث في مجال اللقاحات عمار الخميسي، أن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ضرورية لجميع الفئات العمرية لكن على مراحل.

وقال الخميس، في تصريحات متلفزة، إن جميع الفئات العمرية تأخذ الجرعة الثالثة ولكن على مراحل، وفي بريطانيا وأمريكا وفي والاتحاد الأوروبي أيضا بدأنا نوزع الجرعة الثالثة منذ 3 أسابيع.

وأوضح الباحث في مجال اللقاحات، أن “المرحلة الأولى تبدأ من 50 سنة فيما فوق، أما المرحلة الثانية فهي 49 سنة فيما دون، اللي عندهم أمراض مزمنة، أما المرحلة الثالثة فهي جميع الفئات العمرية 16 سنة فيما فوق اللي محتاجة إلى حد ما الجرعة الثالثة”.

وأشار الخميسي، أن فعالية الجرعة الثانية بعد 6 أشهر تنخفض بنسبة كبيرة ممكن بـ 50% أي أن الأجسام المضادة اللي اتولدت عن طريق اللقاح في مواجهة كوفيد- 19 تنخفض بنسبة 50%، لذلك هناك ضرورة ملحة لجرعة ثالثة.