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قنصلية المملكة في “هونج كونج” تحذر من إعصار كومباسو وتضع رقمًا للطوارئ

قنصلية المملكة في “هونج كونج” تحذر من إعصار كومباسو وتضع رقمًا للطوارئ

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قنصلية المملكة في “هونج كونج” تحذر من إعصار كومباسو وتضع رقمًا للطوارئ

قنصلية المملكة في “هونج كونج” تحذر من إعصار كومباسو وتضع رقمًا للطوارئ
http://almnatiq.net/?p=1045607

حذرت قنصلية المملكة في هونج كونج ومكاو، المواطنين الموجودين، من إعصار كومباسو ،وتوخي الحيطة.

وقالت القنصلية عبر حسابها  على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنها تهيب بالمواطنين الموجودين في هونج كونج، بتوخي الحيطة والحذر نظرًا لإعلان هيئة الأرصاد عن توقعها بتعرض المنطقة لإعصار كومباسو (من الدرجة الثامنة)، الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم.

وأشارت إلى أنه في حال الحاجة للمساعدة، يجب الاتصال على هاتف الطوارئ (85296664741+).

يُذكر أن الإعصار كومباسو ضرب الفلبين خلال الساعات الماضية، وأسفر عن قتلى ومصابين؛ حيث أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث في الفلبين مقتل 9 أشخاص وفقدان 11 آخرين، اليوم الثلاثاء، بسبب فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن أمطار نتيجة الإعصار الاستوائي كومباسو.

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