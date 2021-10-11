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أمانة جدة تنفذ 6532 جولة لمتابعة الاجراءات الاحترازية وتغلق 33 منشأة مخالفة

أمانة جدة تنفذ 6532 جولة لمتابعة الاجراءات الاحترازية وتغلق 33 منشأة مخالفة

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أمانة جدة تنفذ 6532 جولة لمتابعة الاجراءات الاحترازية وتغلق 33 منشأة مخالفة

أمانة جدة تنفذ 6532 جولة لمتابعة الاجراءات الاحترازية وتغلق 33 منشأة مخالفة
http://almnatiq.net/?p=1045611
المناطق- جدة:

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها خلال اليومين الماضيين 6532 جولة رقابية مع الجهات المعنية وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 33 منشأة مخالفة.

 

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة، محمد بن عبيد البقمي، بأن تكثيف الجهود الرقابية شمل نطاق 19بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، حيث رصدت الفرق الميدانية خلالها 33 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

 

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

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