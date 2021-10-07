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“الموارد البشرية” تعاقب منشأة اشترطت جنسية محددة في طلب التوظيف

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“الموارد البشرية” تعاقب منشأة اشترطت جنسية محددة في طلب التوظيف

“الموارد البشرية” تعاقب منشأة اشترطت جنسية محددة في طلب التوظيف
http://almnatiq.net/?p=1045613

قال سعد آل حماد، المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن  فرق الرقابة الميدانية وقفت على مخالفة إحدى المنشآت التي اشتراط جنسية محددة في طلب التوظيف.

 

وأضاف “آل حماد” ، أن المنشأة نشرت عبر  حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اشتراط جنسية محددة في طلب التوظيف مشترطة  الجنسية، موضحا أنه بعد التحقق من الأمر تم اتخاذ اللازم وإيقاع العقوبة بحق المنشأة.
وأضاف إيقاع العقوبة  بناءً على الفقرة 43 من جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها، والتي تنص على “قيام صاحب العمل بأي عمل يحتوي على أي نوع من التمييز على المتقدم للعمل لديه مما يشكل إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص”.
وندعو الجميع إلى الإبلاغ عن هذه المخالفات في إعلانات التوظيف عبر تطبيق معاً للرصد، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد 19911.

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