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مصادرة 35 طناً مواد غذائية مجهولة المصدر في مكة المكرمة

مصادرة 35 طناً مواد غذائية مجهولة المصدر في مكة المكرمة

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مصادرة 35 طناً مواد غذائية مجهولة المصدر في مكة المكرمة

مصادرة 35 طناً مواد غذائية مجهولة المصدر في مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=1045617
المناطق - واس:

صادرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة مواداً غذائية وخضروات وفواكه مجهولة المصدر؛ خلال حملة ميدانية على المنشآت الغذائية بمنطقة سوق الخالدية والنكاسة العشوائية بمكة المكرمة، بمشاركة الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة.

وأوضحت الأمانة، أن الحملة أسفرت عن مصادرة وإتلاف 35 طناً من الخضروات والفواكه ومواد غذائية منتهية الصلاحية، إلى جانب مصادرة جوالات وإكسسوارات ، إضافةً إلى إزالة أكثر من 37 مبسطاً عشوائياً وعربات خشبية تستخدم لنقل الخضار والفواكه.

كما واصلت بلدية المعابدة الفرعية جهودها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وذلك من خلال إزالة مواقع بيع مواد البناء من الاسمنت و البطحاء والخرسانة المخالفة والمشوهة للمنظر العام، فيما تتابع بلدية الشرائع الفرعية أعمال إزالة الأنقاض ومخلفات المشاريع بعدد من المواقع ضمن نطاق البلدية.

ونفذت بلدية العزيزية الفرعية جولات رقابية مكثفة على عربات بيع الأطعمة والمشروبات السريعة (فود ترك) ضمن نطاقها الإشرافي؛ للتأكد من التزامها باشتراطات الصحة والسلامة الغذائية والتحقق من ضمان وصول الغذاء الصحي الآمن والسليم للمستهلكين كافة.

كما فعلت وكالة البلديات مواقف السيارات العامة الـ5 الموجودة بمداخل العاصمة المقدسة ونظَمت وقوف الشاحنات والصهاريج والمعدات الثقيلة والآليات .

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