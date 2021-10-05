إقبال على اقتناء النساء الأسلحة بمعرض الصقور بعد السماح لهن بالشراء

محررو المناطق:

كان للمرأة حضورا لافتا وبارزا في معرض الصقور والصيد، حيث تقدمت المرأة المشاركين من خلال عرض معلومات للمهتمين بالسلاح، من خلال مقدرتها في التعامل مع أنواع الأسلحة المختلفة.

وكشف المتحدث الرسمي لنادي الصقور وليد الطويل، خلال تصريحات صحفية، وجود إقبال كبير من العنصر النسائي على أجنحة الأسلحة، التي يحتضنها معرض الصقور والصيد الدولي، في مقر النادي بملهم.

وبحسب الطويل، فإن هذا الإقبال الواسع جاء بعد قرار السماح لكلا الجنسين بشراء الأسلحة، للمرة الأولى في المعرض، الذي يشكل المنصة الوحيدة لبيع الأسلحة في المملكة.

وأوضح متحدث نادي الصقور، أن المعرض بحلته الجديدة يقدم سبع وكالات وطنية تتولى بيع الأسلحة بالتنسيق والتعاون مع مجموعة من الشركات العالمية، التي توفر أسلحة صيد نارية وهوائية، وإصدارات خاصة ومميزة من عيارات الأسلحة.

وفي وقت سابق، أطلق النادي منصته الإلكترونية، التي تتسلم طلبات بيع الأسلحة والذخيرة، في خطوة تسهل عملية البيع وآلية التسليم، وتوفر خدمات شراء سلاح الصيد الناري والذخيرة، والتحقق من أهلية المستخدم لشراء السلاح والذخائر، وإصدار تراخيص حمل أو اقتناء السلاح، حيث يظهر السلاح في منصة (أبشر) للخدمات الإلكترونية، عبر استعلامات الأمن العام، وخانة الاستعلام عن رخصة سلاح.