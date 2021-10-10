أبرزها “التدخين”.. طبيبة روماتيزم تكشف أسباب التهاب المفاصل (فيديو)

محررو المناطق

كشفت الدكتورة حنان الريس رئيس جمعية الروماتيزم ، أسباب التهاب المفاصل.

وأوضحت في لقاء مع “الإخبارية” أن السبب الرئيس لالتهاب المفاصل التدخين، والسموم بشكل عام، والسمنة التي تؤثر على المفاصل وبالتالي تؤدي إلى الخشونة والالتهابات.

وأكدت أن الإفراط في السكريات والكربوهيدرات يؤديان إلى ارتفاع نسية الالتهابات في المفاصل، ناصحة بالحركة المستمرة لكونها تقوي العضلات فبالتالي لا يحدث تحميل زائد على المفاصل.