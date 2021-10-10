احدث الأخبار

غواص مصري يُفجر مفاجأة بشأن جثامين حادث سقوط حافلة تقل 14 راكباً في النيل
منوعات
 أبرزها “التدخين”.. طبيبة روماتيزم تكشف أسباب التهاب المفاصل (فيديو)
أبرز المواد
 “الأرصاد”: أمطار مصحوبة برياح نشطة على منطقة تبوك
أبرز المواد
 أمانة جدة تنفذ 6532 جولة لمتابعة الاجراءات الاحترازية وتغلق 33 منشأة مخالفة
أبرز المواد
 “الموارد البشرية” تعاقب منشأة اشترطت جنسية محددة في طلب التوظيف
أبرز المواد
 مصادرة 35 طناً مواد غذائية مجهولة المصدر في مكة المكرمة
أبرز المواد
 قنصلية المملكة في “هونج كونج” تحذر من إعصار كومباسو وتضع رقمًا للطوارئ
أبرز المواد
 خبيرة تغذية تكشف مقدار الخبز الذي ينبغي تناوله لتفادي السمنة
أبرز المواد
 “العامة للموانئ” تحتل المركز الثالث بقائمة “فوربس” لأكبر 10 شركات لوجستية بالشرق الأوسط 
أبرز المواد
 القبض على قائد مركبة اعترض أخرى بطريقة متهورة على طريق سريع
أبرز المواد
 نسبة التعافي بالمملكة 98%.. إحصائية جديدة لفيروس كورونا في دول الخليج  
أبرز المواد
 “هيئة الزكاة”: رسوم الخدمات المحصلة من الجهات الحكومية لا تخضع للضريبة
أبرز المواد
غواص مصري يُفجر مفاجأة بشأن جثامين حادث سقوط حافلة تقل 14 راكباً في النيل

غواص مصري يُفجر مفاجأة بشأن جثامين حادث سقوط حافلة تقل 14 راكباً في النيل

منوعات
أبرزها “التدخين”.. طبيبة روماتيزم تكشف أسباب التهاب المفاصل (فيديو)

أبرزها “التدخين”.. طبيبة روماتيزم تكشف أسباب التهاب المفاصل (فيديو)

أبرز المواد
“الأرصاد”: أمطار مصحوبة برياح نشطة على منطقة تبوك

“الأرصاد”: أمطار مصحوبة برياح نشطة على منطقة تبوك

أبرز المواد
أمانة جدة تنفذ 6532 جولة لمتابعة الاجراءات الاحترازية وتغلق 33 منشأة مخالفة

أمانة جدة تنفذ 6532 جولة لمتابعة الاجراءات الاحترازية وتغلق 33 منشأة مخالفة

أبرز المواد

غواص مصري يُفجر مفاجأة بشأن جثامين حادث سقوط حافلة تقل 14 راكباً في النيل

غواص مصري يُفجر مفاجأة بشأن جثامين حادث سقوط حافلة تقل 14 راكباً في النيل
http://almnatiq.net/?p=1045638
المناطق - وكالات:

شهدت العاصمة المصرية “القاهرة” بداية الأسبوع الجاري، حادث مروع تمثل في سقوط حافلة ركاب تقل 14 راكباً من أعلى كوبرى في مياه النيل، مما استدعى تدخل الجهات المعنية لانتشال جثامين الضحايا لكن باءت كافة المحاولات بالفشل.

 

ومن جانبه فجر غواص مصري مفاجأة من العيار الثقيل مؤكدا أنه لو استمر البحث عن الحافلة لسنوات وعن ركابها ومتعلقاتهم فلن يتم العثور على شيء.

 

وقال الغواص هشام عبد الجليل الشبكي في تصريحات لـ”العربية.نت” إن الأدلة والمنطق يؤكدان أن الحادث وهمي، ولا يوجد له أساس في الواقع، فلو سقطت سيارة بركابها في النيل لكان وفق قوانين الطبيعة ظهور متعلقات الركاب طافية خلال ساعات.

 

وأضاف أنه لو كان الحادث حقيقيا فلن تبعد الحافلة عن 100 متر في اتجاه القناطر الخيرية حسب اتجاه المياه، لأنه لن يتجه عكس السير، وفي هذه الحالة سيستقر في القاع بتلك المنطقة ويمكن العثور عليه، ولو سقط في اليمين من ناحية الكوبري سيستقر في منطقة قريبة وعلى بعد لن يتجاوز 10 أمتار أيضا.

 

وأضاف أن 5 من أكفأ الغواصين المتخصصين في البحث وانتشال الجثامين الغارقة في المياه السوداء، وهي مياه النيل نزلوا لهذا المكان المتوقع سقوط الحافلة فيه ولم يجدوا شيئا، مشيرا إلى أنه رغم مرور ساعات طويلة على وقوع الحادث لم يتقدم أحد حتى الآن، أو يتوجه إلى أي قسم شرطة للإبلاغ عن غياب أو فقدان أحد أقاربه أو ذويه، كما لم يبلغ أي سائق من مواقف السيارات التي كان يفترض خروج الميكروباص منها بالإبلاغ عن غياب زميل لهم أو سرقة الميكروباص واختطاف سائقه.

روابط ذات صلة

مصر تؤكد دعمها للمملكة في تنفيذ اتفاق الرياض

مصر تؤكد دعمها للمملكة في تنفيذ اتفاق الرياض
في واقعة مأساوية.. سقوط حافلة ركاب في نهر النيل بمصر.. وتحرك عاجل لانتشال الضحايا

في واقعة مأساوية.. سقوط حافلة ركاب في نهر النيل بمصر.. وتحرك عاجل لانتشال الضحايا
القدر ينقذ الركاب.. وفاة سائق مترو في مصر قبل استلام عمله بدقائق

القدر ينقذ الركاب.. وفاة سائق مترو في مصر قبل استلام عمله بدقائق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*