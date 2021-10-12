هل الزوجة الموظفة مُلزمة بالإنفاق على منزلها؟.. استشارية أسرية تحسم الجدل (فيديو)

محررو المناطق

قالت المستشار الأسرى حنان المرشود ، إن الزوجة الموظفة غير ملزمة بالإنفاق في المنزل.

وأوضحت في لقاء متلفز، إن القوامة للرجال في الاتفاق، مستشهدة بالآية الكريمة:” الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ”.

وأكدت” المرشود” أن الرجل مسؤول عن المرأة بالإنفاق عليها، أما راتبها فلها، ولها حرية الاختيار إما أن تنفق أو لا لكنها غير ملزمة.