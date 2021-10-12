احدث الأخبار

تقرير غربي يحذر.. “الناقلة صافر” قد تحرم 8 ملايين يمني من الماء
أبرز المواد
 خلال لقاءه بأمين المنطقة.. أمير نجران يشيد بالجهود المبذولة
أبرز المواد
 وزير الموارد البشرية يعلق على وضع حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين لـ”طب الأسنان والصيدلة”
أبرز المواد
 وزير “الموارد البشرية” يصدر قراراً بوضع حد أدنى للاحتساب في نسب توطين مهنتي طب الأسنان والصيدلة
أبرز المواد
 هل يلزم حجز موعد لاستلام رخصة القيادة؟.. “المرور” يوضح
أبرز المواد
 “الجوازات” توضح كيفية إضافة مبلغ على حساب المستفيد لتجديد جواز السفر
أبرز المواد
 شركة المياه تتفاعل مع مواطن وصلته فاتورة بـ20 ألف ريال
أبرز المواد
 مصر.. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة والإسكندرية وعدد من المحافظات
أبرز المواد
 الكويت تسمح للنساء الالتحاق بالجيش
أبرز المواد
 متى يحتاج الشخص لاستخدام أدوية المهدئات؟
أبرز المواد
 “لسعة النحل علاجا وليست سما”.. أصغر نحالة في عسير تكشف سبب شغفها بهذه المهنة (فيديو)
أبرز المواد
 هل الزوجة الموظفة مُلزمة بالإنفاق على منزلها؟.. استشارية أسرية تحسم الجدل (فيديو)
أبرز المواد
تقرير غربي يحذر.. “الناقلة صافر” قد تحرم 8 ملايين يمني من الماء

تقرير غربي يحذر.. “الناقلة صافر” قد تحرم 8 ملايين يمني من الماء

أبرز المواد
خلال لقاءه بأمين المنطقة.. أمير نجران يشيد بالجهود المبذولة

خلال لقاءه بأمين المنطقة.. أمير نجران يشيد بالجهود المبذولة

أبرز المواد
وزير الموارد البشرية يعلق على وضع حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين لـ”طب الأسنان والصيدلة”

وزير الموارد البشرية يعلق على وضع حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين لـ”طب الأسنان والصيدلة”

أبرز المواد
وزير “الموارد البشرية” يصدر قراراً بوضع حد أدنى للاحتساب في نسب توطين مهنتي طب الأسنان والصيدلة

وزير “الموارد البشرية” يصدر قراراً بوضع حد أدنى للاحتساب في نسب توطين مهنتي طب الأسنان والصيدلة

أبرز المواد

تقرير غربي يحذر.. “الناقلة صافر” قد تحرم 8 ملايين يمني من الماء

تقرير غربي يحذر.. “الناقلة صافر” قد تحرم 8 ملايين يمني من الماء
http://almnatiq.net/?p=1045657
محررو المناطق:

حذر تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية، من ناقلة النفط اليمنية صافر، وتأثيرها على المملكة وجيبوتي وإريتريا، إضافة إلى حرمان أكثر من 8 ملايين يمني من المياه الجارية والصيد.

 

وبحسب التقرير، فإن تسرب النفط من ناقلة صافر في البحر الأحمر، يهدد 8 ملايين يمني من إمكانية الوصول إلى المياه الجارية، وتدمير مخزون صيد البحر الأحمر خلال ثلاثة أسابيع.

 

وذكر التقرير، أنه وفقا لأحدث الدراسات والمتابعات، التي رصدتها مجلة (Nature Sustainability) فإن التسرب النفطي من الناقلة صافر، قد يمتد ويسبب دمارًا بيئيا يؤثر على السعودية وإريتريا وجيبوتي.

 

والناقلة “صافر” تستخدم منصة تخزين عائمة للنفط وتم صنعها قبل 45 عاما، ويوجد بها حاليا نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام، وتواجه خطر الانفجار او الانشطار في أي لحظة، وهو ما سيؤدي إلى تسرب حمولتها من النفط إلى مياه البحر الأحمر.

 

ويقدر ثمن حمولة الناقلة صافر، بحوالى 40 مليون دولار، ولم تجر عليها أي عملية صيانة منذ عام 2015م، وقد تعرض هيكلها للتآكل.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*