تقرير غربي يحذر.. “الناقلة صافر” قد تحرم 8 ملايين يمني من الماء

محررو المناطق:

حذر تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية، من ناقلة النفط اليمنية صافر، وتأثيرها على المملكة وجيبوتي وإريتريا، إضافة إلى حرمان أكثر من 8 ملايين يمني من المياه الجارية والصيد.

وبحسب التقرير، فإن تسرب النفط من ناقلة صافر في البحر الأحمر، يهدد 8 ملايين يمني من إمكانية الوصول إلى المياه الجارية، وتدمير مخزون صيد البحر الأحمر خلال ثلاثة أسابيع.

وذكر التقرير، أنه وفقا لأحدث الدراسات والمتابعات، التي رصدتها مجلة (Nature Sustainability) فإن التسرب النفطي من الناقلة صافر، قد يمتد ويسبب دمارًا بيئيا يؤثر على السعودية وإريتريا وجيبوتي.

والناقلة “صافر” تستخدم منصة تخزين عائمة للنفط وتم صنعها قبل 45 عاما، ويوجد بها حاليا نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام، وتواجه خطر الانفجار او الانشطار في أي لحظة، وهو ما سيؤدي إلى تسرب حمولتها من النفط إلى مياه البحر الأحمر.

ويقدر ثمن حمولة الناقلة صافر، بحوالى 40 مليون دولار، ولم تجر عليها أي عملية صيانة منذ عام 2015م، وقد تعرض هيكلها للتآكل.