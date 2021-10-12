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“الحدود الشمالية” تنفّذ أكثر من 2000 جولة لمتابعة تطبيق إجراءات كورونا الاحترازية

“الحدود الشمالية” تنفّذ أكثر من 2000 جولة لمتابعة تطبيق إجراءات كورونا الاحترازية

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“الحدود الشمالية” تنفّذ أكثر من 2000 جولة لمتابعة تطبيق إجراءات كورونا الاحترازية

“الحدود الشمالية” تنفّذ أكثر من 2000 جولة لمتابعة تطبيق إجراءات كورونا الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=1045669

نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية خلال شهر سبتمبر، 2.100 جولة تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في كافة مدن ومحافظات وقرى المنطقة، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا”.

وقالت “وزارة التجارة”، تم خلال الجولات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع، تحرير 4 مخالفات فورية تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة “كورونا”، حيث أكدت وزارة التجارة متابعة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بكافة مناطق المملكة بعدم السماح بدخول الأفراد غير المحصنين الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”، واشتراط إظهار حالة كافة المتسوقين في تطبيق “توكلنا”.

وترصد الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفة عدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية وعدم الالتزام بالأعداد المسموح بوجودها داخل المنشأة، إضافة إلى عدم استخدام تصريح التجمع للتحكم بالطاقة الاستيعابية للمحال التجارية أو المولات والمراكز التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن 100 شخص، حيث يتم ضبط المنشآت غير الملتزمة وفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

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