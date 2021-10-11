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إصابة 6 مدنيين بينهم أطفال بانفجار ألغام حوثية في اليمن

إصابة 6 مدنيين بينهم أطفال بانفجار ألغام حوثية في اليمن

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إصابة 6 مدنيين بينهم أطفال بانفجار ألغام حوثية في اليمن

إصابة 6 مدنيين بينهم أطفال بانفجار ألغام حوثية في اليمن
http://almnatiq.net/?p=1045674
محررو المناطق

أصيب 6 أشخاص، بينهم 3 أطفال، أمس الاثنين، بانفجار ألغام زرعها الحوثيون، في محافظتي مأرب والجوف شمال شرقي البلاد.

وقال المرصد اليمني للألغام إن 3 أطفال، هم: عبدالرب حسين كريشان، وغمدان كريشان، وناجي حسين المصري، أصيبوا نتيجة انفجار 3 ألغام في منطقة المحجزة بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب.

كما جُرح 3 آخرون إثر انفجار لغم، من مخلفات ميليشيا الحوثي، بسيارة أحد المواطنين، أثناء مرورها في إحدى الطرق الصحراوية بمديرية خب الشعف شرقي محافظة الجوف، شمالي شرق اليمن.

وأكد المرصد اليمني للألغام إصابة 3 مدنيين بانفجار لغم للحوثيين في مركبة مدنية تقل 9 أشخاص، يملكها المواطن أحمد الشعبي، أثناء مرورها في الطريق الصحرواي بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

وأفادت مصادر محلية أن الانفجار أدى إلى احتراق سيارة المواطن الشعبي.

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