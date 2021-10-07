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الجوازات توضح: هل يمكن إلغاء بلاغ تغيب العمالة المنزلية بعد مرور 15 يوما؟

الجوازات توضح: هل يمكن إلغاء بلاغ تغيب العمالة المنزلية بعد مرور 15 يوما؟

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الجوازات توضح: هل يمكن إلغاء بلاغ تغيب العمالة المنزلية بعد مرور 15 يوما؟

الجوازات توضح: هل يمكن إلغاء بلاغ تغيب العمالة المنزلية بعد مرور 15 يوما؟
http://almnatiq.net/?p=1045680
محررو المناطق:

رد حساب الجوازات، علي سؤال لأحد المستخدمين بشأن طريقة إلغاء بلاغ تغيب العامل المنزلي، بعد مرور أكثر من شهرين على البلاغ، متساءلا أيضا هل يحتاج الحضور لفرع الجوزات لإلغاء بلاغ التغيب.

 

وقال الحساب في معرض رده: “لا يمكن إلغاء بلاغ التغيب للعمالة المنزلية بعد مرور 15 يوماً من تاريخ البلاغ. سعدنا بتواصلك”.

 

ونشر الحساب إنفوجرافا يوضح خدمة بلاغ للتغيب العمالة المنزلية آليا، على أن يتم التحقق من بعض الشروط أثناء تسجيل بلاغ التغيب، مثل: أن تكون هوية مقيم سارية الصلاحية، ويكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول.

 

إضافة إلى أنه يمكن إلغاء بلاغ التغيب خلال 15 يوما فقط عبر خدمة تواصل على منصة أبشر، أن لا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل، وإذا تجاوز بلاغ التغيب 15 يوما، لا يتم إلغاؤه نهائيا ويحول المقيم إلى قائمة المراقبة ويرحل ويمنع من دخول المملكة.

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