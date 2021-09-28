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وزير الموارد البشرية يعلق على وضع حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين لـ”طب الأسنان والصيدلة”
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وزير الموارد البشرية يعلق على وضع حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين لـ”طب الأسنان والصيدلة”

وزير الموارد البشرية يعلق على وضع حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين لـ”طب الأسنان والصيدلة”

أبرز المواد
وزير “الموارد البشرية” يصدر قراراً بوضع حد أدنى للاحتساب في نسب توطين مهنتي طب الأسنان والصيدلة

وزير “الموارد البشرية” يصدر قراراً بوضع حد أدنى للاحتساب في نسب توطين مهنتي طب الأسنان والصيدلة

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وزير الموارد البشرية يعلق على وضع حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين لـ”طب الأسنان والصيدلة”

وزير الموارد البشرية يعلق على وضع حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين لـ”طب الأسنان والصيدلة”
http://almnatiq.net/?p=1045690

قال أحمد سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إنه بتعاون وزارة الصحة أصدرنا اليوم مجموعة من القرارات لتوطين مهن التخصصات الصحية والأجهزة الطبية، واعتماد الحد الأدنى للأجور في مهنتي طب الأسنان والصيدلة.

 

وأضاف “الراجحي”، إن هذا القرار الهدف منه تمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية، وخلق بيئة عمل مناسبة ومحفزة لهم، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل.

وكانت قد أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قرارا وزاريا يقضي بالموافقة على تعديل وتحديث دليلي التوطين لمهنتي طب الأسنان والصيدلة

واشتملت التحديثات على تحديد الحد الأدنى لاحتساب في نسب التوطين في المهنتين بـ 7000 آلاف ريال، حيث يأتي ذلك ضمن إطار حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير فرص عمل محفزة و منتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وسيدخل القرار حيز التنفيذ في الحادي عشر من إبريل 2022م .

وحدد الدليل الإجرائي لتوطين مهنة طب الأسنان سريان هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر من العاملين ذوي مهن طب الأسنان، واشترط حصول طبيب الأسنان على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وفقاً لما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية، واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية. ولا يتم احتساب أطباء الأسنان غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة.

وبحسب ما جاء في الدليل الإجرائي الخاص بتوطين مهنة الصيدلة، فإن القرار يسري على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين ذوي المهن الصيدلية، كما يشترط حصولهم على الاعتماد المهني من هيئة التخصصات الصحية، وفقاً لما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية، واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية. ولا يتم احتساب العاملين في مهن الصيدلة غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة.

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