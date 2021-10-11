“ديوان المحاسبة” يدعو المدارس لإعادة مبالغ النشاط الثقافي والرياضي

محررو المناطق:

دعا الديوان العام للمحاسبة، اليوم الثلاثاء، جميع مدارس التعليم العام بسرعة إعادة المبالغ المصروفة على بندي النشاط الثقافي والرياضي من الميزانية التشغيلية للمدارس في العام الماضي.

يأتي ذلك بعد أن اتضح أن المدارس لم تكن بحاجة لصرفها في ظل الدراسة عن بعد بسبب جائحة كورونا.

وشدد مساعد وزير التعليم في تعميم عاجل للمدارس بسرعة إيداع المبالغ في حسابات الإدارات التعليمية (بند الميزانية التشغيلية) وتزويد الإدارات المالية بصور قسائم الإيداع والاحتفاظ بالأصل لدى كل مدرسة في مدة أقصاها 3 أيام.

وقالت مصادر، إن قرار ديوان المحاسبة، أحدث ارتباكا في المدارس، بعد أن اتضح أن بعض المدارس صرفت المبلغ على أنشطة واحتياجات تشغيلية مقدمة الفواتير اللازمة، غير أن جميع المدارس بالأخير، ملزمة بإعاد ة المبالغ حتى ولو تم صرفها باعتبار أن الأنشطة كانت متوقفة بسبب كورونا.