الدفاعات الجوية تدمر مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات باتجاه خميس مشيط

محررو المناطق

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، أن دفاعات المملكة اعترضت مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف، أنه يتعامل بحزم مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.