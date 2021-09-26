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الدفاعات الجوية تدمر مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات باتجاه خميس مشيط

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الدفاعات الجوية تدمر مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات باتجاه خميس مشيط

الدفاعات الجوية تدمر مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات باتجاه خميس مشيط
http://almnatiq.net/?p=1045712
محررو المناطق

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، أن دفاعات المملكة اعترضت مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط.

 

وأكد التحالف، أنه يتعامل بحزم مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

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