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موعد تطبيق قرار توطين مهنتي الصيدلة وطب الأسنان و الفئات المستهدفة من المنشآت

موعد تطبيق قرار توطين مهنتي الصيدلة وطب الأسنان و الفئات المستهدفة من المنشآت

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موعد تطبيق قرار توطين مهنتي الصيدلة وطب الأسنان و الفئات المستهدفة من المنشآت

موعد تطبيق قرار توطين مهنتي الصيدلة وطب الأسنان و الفئات المستهدفة من المنشآت
http://almnatiq.net/?p=1045715

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، في بيان له، أن قرار وضع حد أدنى للاحتساب في نسب توطين مهنتي طب الأسنان والصيدلة سيدخل حيز التنفيذ في الحادي عشر من إبريل 2022م.

 

وفي وقت سابق، أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قرارا وزاريا يقضي بالموافقة على تعديل وتحديث دليلي التوطين لمهنتي طب الأسنان والصيدلة.

واشتملت التحديثات على تحديد الحد الأدنى لاحتساب في نسب التوطين في المهنتين بـ 7000 آلاف ريال، حيث يأتي ذلك ضمن إطار حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير فرص عمل محفزة و منتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وسيدخل القرار حيز التنفيذ في الحادي عشر من إبريل 2022م .

وحدد الدليل الإجرائي لتوطين مهنة طب الأسنان سريان هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر من العاملين ذوي مهن طب الأسنان، واشترط حصول طبيب الأسنان على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وفقاً لما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية، واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، ولا يتم احتساب أطباء الأسنان غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة.

وبحسب ما جاء في الدليل الإجرائي الخاص بتوطين مهنة الصيدلة، فإن القرار يسري على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين ذوي المهن الصيدلية، كما يشترط حصولهم على الاعتماد المهني من هيئة التخصصات الصحية، وفقاً لما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية، واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، ولا يتم احتساب العاملين في مهن الصيدلة غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة.

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