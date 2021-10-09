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“الموارد البشرية” عن توطين الصيدلة وطب الأسنان: سيسهم في خلق بيئة عمل محفزة

“الموارد البشرية” عن توطين الصيدلة وطب الأسنان: سيسهم في خلق بيئة عمل محفزة

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“الموارد البشرية” عن توطين الصيدلة وطب الأسنان: سيسهم في خلق بيئة عمل محفزة

“الموارد البشرية” عن توطين الصيدلة وطب الأسنان: سيسهم في خلق بيئة عمل محفزة
http://almnatiq.net/?p=1045725
محررو المناطق

أكد عبدالله بن ناصر أبوثنين، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، أن قرارات توطين مهن التخصصات الصحية والأجهزة الطبية ووضع حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين لمهنتي طب الأسنان والصيدلة، التي صدرت اليوم بتعاون مع وزارة الصحة، ستسهم  في خلق بيئة عمل محفزة ومُمكنة  لأبناء وبنات الوطن وترفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل.

وفي وقت سابق، أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قرارا وزاريا يقضي بالموافقة على تعديل وتحديث دليلي التوطين لمهنتي طب الأسنان والصيدلة.

واشتملت التحديثات على تحديد الحد الأدنى لاحتساب في نسب التوطين في المهنتين بـ 7000 آلاف ريال، حيث يأتي ذلك ضمن إطار حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير فرص عمل محفزة و منتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وسيدخل القرار حيز التنفيذ في الحادي عشر من إبريل 2022م .

وحدد الدليل الإجرائي لتوطين مهنة طب الأسنان سريان هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر من العاملين ذوي مهن طب الأسنان، واشترط حصول طبيب الأسنان على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وفقاً لما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية، واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، ولا يتم احتساب أطباء الأسنان غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة.

وبحسب ما جاء في الدليل الإجرائي الخاص بتوطين مهنة الصيدلة، فإن القرار يسري على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين ذوي المهن الصيدلية، كما يشترط حصولهم على الاعتماد المهني من هيئة التخصصات الصحية، وفقاً لما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية، واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، ولا يتم احتساب العاملين في مهن الصيدلة غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة.

 

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