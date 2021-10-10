بلدية القطيف: مبادرة لوضع سواتر جمالية على حاويات النظافة الخاصة بالمجمعات التجارية

المناطق- القطيف:

أطلقت بلدية محافظة القطيف المرحلة الأولى من مبادرة إلزام المجمعات الغذائية، بتخصيص مواقع محددة لـ حاويات النظافة الخاصة بها، وتركيب سواتر تجميلية عليها، وذلك ضمن مبادرات معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن المبادرة تهدف الى تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الخدمات والمحافظة على النظافة العامة وتعزيز السلامة المرورية وكذلك تعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمحافظة على البيئة وحمایة المرافق العامة.

وذكر أن المبادرة ستحد من الآثار السلبية لحاويات النظافة في الشوارع والأرصفة مثل تكاثر الذباب وانبعاث الروائح الكريهة، وعبث القطط بالنفايات وتناثرها حول الحاويات، إضافة إلى الاختلاف بين أصحاب المحلات بسبب موقع الحاوية.

وأكد أن المبادرة ستعمل على إلزام جميع المجمعات التجارية المستهدفة في هذه المرحلة بتنظيف وتعقيم وتطهير حاويات النظافة التابعة لها، بهدف الحرص على الصحة العامة، مشيرا الى أن المبادرة تأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص لتعزيز جودة الحياة وأنسنة المدن، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بالخدمات المقدمة للسكان والزوار، ضمن برنامج جودة الحياة وأنسنة المدن.

وأفاد أن البلدية مستمرة في رصد جميع المشوهات البصرية ومعالجتها في إطار جهودها في مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وكذلك الاهتمام بالجانب التوعوي في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري.